ستنجح مع الصيام المتقطع.. 5 نصائح تغادر بها نهائياً عالم السمنة

هذا النمط من النظام الغذائي هو شيء يجب على الجميع إعطاء الأولوية له، فتناول الأطعمة التي لا تؤدي إلى زيادة الوزن، مثل المكسرات والبذور والكثير من الفاصوليا والبقوليات، وتجنب الأطعمة المعالجة التي قد تشمل أشياءً مثل السندويتشات المعلبة والبيتزا والوجبات السريعة.