ستولتنبرج: الناتو يدين إعلان روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

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قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) “ينس ستولتنبرج” اليوم الثلاثاء إن الحلف يدين الإعلان روسيا أنها ستقوم بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف ستولتنبرج – في تصريحات قبيل انطلاق أعمال قمة الناتو في ليتوانيا نقلتها قناة “سي إن إن” الأمريكية – “نحن نراقب عن كثب ما يفعلونه.. حتى الآن لم نشهد أي تغييرات في موقف الانتشار النووي الروسي تتطلب أي تغييرات من جانبنا.. إلا أننا نظل يقظين، وسنضمن قيامنا بحماية جميع حلفاء الناتو والدفاع عنهم ضد أي تهديد محتمل”.

وكانت روسيا قد أعلنت في شهر مارس الماضي عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.