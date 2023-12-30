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أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل تعيين الإسباني “ستيف كالزادا” رئيسًا تنفيذيًا لنادي الهلال، خلفًا للمهندس عبدالله الجربوع، على أن يباشر أعماله مطلع شهر يناير 2024، ويحمل “كالزادا” خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، يأتي من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، حيث يعد “كالزادا” واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لـ “كالزادا” لمواصلة مسيرة النجاحات، متطلعين للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي، وتحقيق ما يسعد جماهير الهلال.

وتزخر مسيرة “كالزادا” المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في نادي برشلونة عام 2002م، إلى أن تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019. ويحمل “كالزادا” شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية “ESADE” للأعمال في برشلونة، إسبانيا. هذا وثمن مجلس الإدارة للمهندس عبدالله الجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسا تنفيذيًا لـ”الهلال”، حيث يعد أحد الكفاءات التي خدمت الهلال لاعبًا وإداريا وعضوًا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيًا، مشير إلى أن “الجربوع” ساهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية في ما وصل إليه الهلال عبر تحقيق العديد من المنجزات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية.