ستي ووك جدة تنوع يناسب كل الأذواق

المناطق_ثروة سلام

تقدم فعاليات “سيتي ووك جدة 2023” باقة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب كل الأعمار فبعد أن لاقت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى العام الماضي حرص المنظمون على التوسع في الفعاليات لاسيما وأنها تُعد من كُبرى المناطق الترفيهية في المملكة، حيث يعيش الزائر مختلف التجارب الشيقة في أجواءٍ ملائمة تُثري الشغف وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة 2023.

إثارة ومغامرة

وتعتبر سيتي ووك أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة حيث تجمع 10 مناطق فرعية تقدم تجارب متعددة للجميع تتميز بالإثارة والمغامرة تتضمن ألعاباً حماسية مناسبة لجميع الأعمار، بالإضافة محال ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق، وكذلك القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنيمي بفعالياتها اليومية المختلفة المتمثلة في ورشة عمل الخط الياباني، وعروض الأنيمي الاستعراضية، والحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين.

كرنفال ومسارح

ويستمتع زائر الموسم بفعاليات منطقة سبلاش التي تتضمن ألعاب مائية للصغار والكبار، ومنطقة المطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة الكرنفال التي تشمل ألعاباً للكبار والصغار، ومنطقة الرعب التي يتواجد بها بيت الرعب، ومنطقة المكتبة والمتحف، ومنطقة جدة لايف التي تحوي المسرح العربي ومسرح الأطفال وقصر العجائب، ومنطقة موفي لاند التي تشتمل على مسرح “كواليس” الأفلام والمسلسلات، وتجربة تزلج فريدة من نوعها في حصة مدتها 25 دقيقة.

ترفيه غير مسبوق

وتتميز الفعاليات بطابع ترفيهي رفيع المستوى وغير مسبوق في المملكة العربية السعودية والعالم كله وتضم منطقة ترفيهية كاملة تضم العديد من المتاجر والمطاعم والمسارح والعروض المباشرة وأكبر شلال تفاعلي بارتفاع 50 متراً وشاشة عرض السينما كذلك منتزه جدة الفني الذي يقدم عرضًا أوليًا لمدة 60 يومًا ودب جدة والذي يشمل العديد من الألعاب الترفيهية ومدن الملاهي المتنقلة في البحر الأحمر والتجارب العلمية المختلفة أيضاً جدة الغابة وهو أكبر منتجع به حيوانات في المنطقة، بما في ذلك الزواحف والطيور النادرة والحيوانات المفترسة وعروض تفاعل الحيوانات ومنطقة للعب .

فعاليات لأول مرة

علاوة على ذلك سيضم سيتي ووك هذا العام فعاليات تقام لأول مرة، ومنها مسرحية سوبر ماركت وقرية الأنمي وباقة جميلة من الفعاليات المميزة، مما يضمن للزوار وحتى السياح قضاء أسعد الأوقات مع العائلة والأصدقاء ويقدم أيضاً سلسلة من الفعاليات التي تجذب العديد من المواطنين والمقيمين والسياح في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها فعالية قرية الأنمي وتعتبر إحدى الفعاليات التي يتم إقامتها لأول مرة في العالم، والتي تتضمن أكثر من 30 فعالية وحفل فرق يابانية مشهورة كذلك فعالية نافورة ووتر فول وتنفرد فعالية نافورة ووتر فول بأنها يتم من خلالها الحصول أوقات مميزة ومناسبة للاسترخاء والاستمتاع.

مغامرات فريدة

وتحتضن سيتي ووك فعالية قرية المغامرة وتشمل تجربة المنطاد بارتفاع يصل لحوالي 50 متراً إلى جانب ذلك تقام فعالية مسرحية سوبر ماركت: إنها فعالية فريدة، إذ تضم مسرحية قروب البلَّام والتي تُصنف بأنها أحد أشهر مسرحيات الكوميدية وفعالية منطقة الرعب يتم خلالها الدخول في أجواء الحماس والإثارة، وذلك كونها يتم من خلالها مطاردة الزومبي.