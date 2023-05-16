سحب قرعة منافسات القدم والسلة والطائرة لبطولة نخبة المملكة لدوري المدارس

المناطق-واس

أُجريت مساء اليوم قرعة بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة للبنين، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس علي الشعيلان وعدد من المسؤولين في وزارتي الرياضة والتعليم، وممثلي الفرق المشاركة.

وجاء توزيع الفرق المدرسية الـ 16 للمرحلة المتوسطة (فئة 15 عاماً) على أربع مجموعات، فيما وُزعت الفرق المدرسية الـ 16 للمرحلة الثانوية (فئة 18 عاماً في كل الألعاب ( القدم ، السلة ، الطائرة ) .

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس علي الشعيلان نجاح مرحلة مباريات البطولة العامة التي أُقيمت في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، وفق تنظيم إداري وفني مثالي، مبينًا أن بطولة نخبة المملكة تأهلت إليها الفرق المدرسية أبطال المناطق لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية والتي ستقام منافسات كرة القدم على ملاعب مدينة الملك عبدالله بمحافظة جدة ، ولعبتا كرة الطائرة والسلة ستقام منافساتها على صالة جامعة الملك عبدالعزيز.