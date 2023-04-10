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سحر دعدع: “أغوات الحرمين” يسكنون الآن في أرقى أحياء المدينة ومكة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل 2023 - 3:03 مساءً

قالت الأستاذة في التاريخ الدكتورة سحر دعدع، أن “أغوات الحرمين” يسكنون الآن في أرقى أحياء المدينة ومكة.

وأضافت “دعدع” خلال ظهورها في برنامج الليوان الذي يُقدمه عبد الله المديفر، عبر شـــاشة روتانا خليجية: “يسكنون الآن في فيلل ضخمة في أرقى أحياء المدينة المنورة ومكة، حيث كانوا يسكنون قديما في الحواري حول الحرم”.

وأكملت: “مع التوسعة في المنطقة المركزية، انتقلوا حاليا للسكن في فيلل فخمة في مخطط الأمير أحمد”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل 2023 - 3:03 مساءً
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wafaa elshahat

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