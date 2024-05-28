“سدافكو” تعلن عن توقعيها عقد إيجار طويل الأمد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمدينة جازان

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، رائدة تصنيع المنتجات الغذائية وتوزيعها وبيعها في المملكة العربية السعودية، عن توقيعها عقد إيجار طويل الأمد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمدينة جازان بمساحة أكثر من 15,000 متر مربع.

جاء الإعلان خلال فعاليات “معرض سعودي فود” الذي أقيم في العاصمة الرياض، وتم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من طلال النونو، مدير العلاقات العامة والحكومية في شركة “سدافكو”، وماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). وتهدف سدافكو إلى توسعة مرافق الشركة بإنشاء مستودع جديد في مدينة جازان وذلك لتلبية الطلب المتزايد من عملاء شركة “سدافكو” من الشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى خفض التكاليف ورفع مستوى كفاءة سلاسل التوريد.

وبهذه المناسبة، أعرب طلال النونو عن سعادته بالإعلان عن توقيع الاتفاقة مع مدن بهدف توسعة مرافق الشركة بإنشاء مستودع جديد في مدينة جازان الذي يأتي ضمن استراتيجية “سدافكو” للتوسع في المملكة وتشغيل مواقع إضافية، مشيرًا إلى أن الشركة تدير مرافق تصنيع عالمية المستوى في المملكة، بجانب شبكة مبيعات وتوزيع واسعة تمتد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: ” نصبّ تركيز جهودنا الراهنة على تلبية احتياجات عملائنا وتوسعة منتجاتنا في المستقبل مع التركيز على الاستدامة، ونحن مطمئنون إلى أن الاستثمار في بنيتنا التحتية سيساهم في إثراء نجاحنا”.

وبهذه المناسبة، أعرب طلال النونو عن سعادته بالإعلان عن توقيع الاتفاقية مع “مدن” بهدف توسعة مرافق الشركة بإنشاء مستودع جديد في مدينة جازان، والذي يأتي ضمن استراتيجية “سدافكو” للتوسع في المملكة وتشغيل مواقع إضافية. وأشار إلى أن الشركة تدير مرافق تصنيع عالمية المستوى في المملكة، بجانب شبكة مبيعات وتوزيع واسعة تمتد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: “نصبّ تركيز جهودنا الراهنة على تلبية احتياجات عملائنا وتوسعة منتجاتنا في المستقبل مع التركيز على الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”.

ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة و”سدافكو” تأتي في إطار خطط استقطاب استثمارات إضافية في مجال الصناعات الغذائية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات. وأضاف أن “مدن” شهدت نموًا كبيرًا في عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية لتصل إلى 1300 مصنع بنهاية الربع الأول من عام 2024، بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي عدد المصانع التي تتجاوز 6500 مصنع.

ويتزامن هذا الإعلان مع تحقيق “سدافكو” العديد من الإنجازات البارزة في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الشركة تعزيز عوائد المساهمين بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة الأرباح المقترحة للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وأكدت هذه الخطوة الأداء المالي القوي للشركة، رغم تقصير مدة السنة المالية بسبب

تغيير التقويم، مما يقدّم شهادة على قوة علامتها التجارية. كما افتتحت الشركة مؤخراً مستودعات مركزية للمبيعات في مكة المكرمة تغطي مساحة إجمالية قدرها 8,000 متر مربع.