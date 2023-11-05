“سدافكو” تُبرم شراكة مع “الكسيح” للتوسع في مجال حلول الطهي

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أبرمت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها في المملكة وخارجها، شراكة مع شركة “الكسيح” الأردنية الرائدة في مجال صناعة الأطعمة و حلول الطهي من خلال العلامة التجارية “السعودية من مزيت”. تهدف الشراكة إلى توسع “سدافكو” في مجال الطهي وتعزيز ريادتها في فئات الأطعمة إضافة إلى حصتها الريادية اليوم في فئة معجون الطماطم، وذلك بالإقبال على تبنّي توجهات محلية جديدة ومثيرة للاهتمام في قطاع الأغذية المزدهر في المملكة.

ومن المنتظر في إطار الشراكة الجديدة أن تقدم سدافكو، والتي تُعد اسمًا قويًا في مجال الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والآيس كريم، مجموعة لذيذة من الصلصات ومكونات إعداد الطعام بجانب أطباق التغميس الشهيرة في أنحاء العالم العربي وذلك بلمسة سعودية متميزة. وسوف تقدم علامة “السعودية من مزيت”، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تشكيلة الحمص الكلاسيكي والحمص الحار والبابا غنوج والطحينة، علاوة على خلطة “الكشنة” المبتكرة الجديدة التي تسهّل إعداد وجبات الطعام وتسهّل تجربة الطهو لتجعلها ألذ وأطيب. ومن المقرر طرح هذه التشكيلة من المنتجات في أكثر من 20,000 منفذ بيع بالتجزئة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وجميع هذه المنتجات نباتية 100%، وخالية من الغلوتين والمواد الحافظة.

وبهذه المناسبة، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، “إن الشراكة الاستراتيجية مع الكسيح تكتب بداية فصل جديد للشركة بالتوسع في مجال الطهي، تستجيب فيها لطلب المستهلكين المتزايد في المملكة العربية السعودية على الأطعمة الصحية عالية الجودة”، مشيرًا إلى سرعة نمط الحياة الذي يعيشه المستهلكون اليوم، والذي يعيقعم في بعض الأحيان عن إيجاد الوقت الكافي لإعداد الطعام. وأضاف: “لا يرغب المستهلكون مع ذلك في الاستغناء عن الأطعمة الكلاسيكية التي نشأوا عليها، ولا يقبلون بالتنازل عن الجودة العالية، وباعتبارنا الشركة الأولى لصناعة الأغذية في المملكة، فإننا ملتزمون في سدافكو بتزويد عملائنا بأوسع تشكيلة من الخيارات الغذائية الصحية عالية الجودة التي تمنحهم مذاقًا منزليًا لذيذًا وتلبي احتياجات أنماط حياتهم المزدحمة”.

وحقق قطاع حلول الطهي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، ساهم فيه تأثُر الأطفال والشباب والذين يشكلون حوالي 67% من سكان المملكة (وفقًا للهيئة العامة للإحصاء) بتوجهات الاستهلاك العالمية، ما يزيد من الأقبال على الأطعمة المغلفة ويعزز نمو سوق حلول الطهي في السعودية. ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق في المملكة من 20.21 مليون دولار في عام 2023 إلى 26.32 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.43% خلال هذه المدة.

وأكد ستيلهارت أن “شراكتنا مع الكسيح لتصنيع الأطعمة تعكس رؤيتنا البعيدة التي تستهدف أن نصبح شركة رائدة في مجال الطهي تصنع التميّز والتنوع الغذائي في المملكة، وتتيح مزيدًا من خيارات العافية أمام المستهلكين”.