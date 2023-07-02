“سدايا” أسست منظومة تقنية ومنصات ذكية بخوارزميات وطنية مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الحج

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قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حزمة من الخدمات الرقمية الذكية، وأسست منظومة تقنية متقدمة متكاملة خلال موسم حج هذا العام، وجهزت مراكز عمليات مزودة بمنصات ذكية مبنية بخوارزميات وطنية بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام لخدمة ضيوف الرحمن إبان أدائهم مناسك الحج وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا على بذل أقصى ما يمكن لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وسخّرت سدايا الإمكانيات التقنية كافة لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بضيوف الرحمن خلال الحج وذلك في إطار ما تحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.

ووفرت خلال موسم الحج أعلى التجهيزات الرقمية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والقدرات التقنية الاستشرافية لدعم الجهات الحكومية ومنها الجهات الأمنية مما أسهم في تأمين سلامة الحجاج وراحتهم وتسهيل تنقلهم والخدمات المقدمة إليهم، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية المختلفة من مهام أمنية عالية المستوى لخدمة ضيوف الرحمن خلال الحج.

واستمرت جهود “سدايا” بوصفها الممكن الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة عدة أشهر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لبناء منظومة رقمية ذكية اشتملت على بنى تحتية وكاميرات ومنصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة مثل منصة سواهر التي تتيح خدمات التعرف والتحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات والحجاج والتنبيه حيال التجاوزات في مختلف المواقع.

وشملت هذه الجهود إنشاء منصة “بصير” القائمة على خوارزميات وطنية تم تطويرها لتمكين تنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع، إضافة إلى تقديم عدد من لوحات بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح تحليلات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة.

وأنشأت “سدايا” خلال الحج مركز عمليات (Smart moc) في مقرها بمكة المكرمة، وبالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام جهّزت قسمًا خاصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، وزودته بتجهيزات ذكية لتُمكّن الجهات المعنية من توظيفها والاستفادة من مخرجاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة سير موسم الحج.

وشملت جهود سدايا خلال موسم الحج بناء خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة التي نفذتها وزارة الداخلية في 7 دول عربية وإسلامية قامت من خلالها بإنشاء البنية التحتية الرقمية لصالات عبور الحجاج من مطارات بلدانهم ومنها بناء 74 محطة بصمة، وتجهيز 31 حقيبة متنقلة، مما كان لها الأثر في تسهيل إجراءات سفر الحجاج ولله الحمد بالتعاون مع الجهات المعنية بالمبادرة.

وفي المملكة شاركت سدايا وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والجهات الحكومية المختصة في استقبال الحجاج عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا لدعم صالات استقبال الحجاج إبان دخولهم إلى المملكة للتوجه إلى أداء مناسك الحج ويستمر هذا العمل حاليًا لتسهيل مغادرة الحجاج إلى بلدانهم، وشملت التجهيزات التقنية مكة المكرمة والطرق المؤدية إلها والمشاعر المقدسة التي قُدم في 70 موقعاً فيها والمناطق المحيطة بها خدمات تقنية عالية المستوى مع تجهيز 13 حقيبة متنقلة لدعم رجال الأمن في مهام تبصيم مخالفي الحج والتعرف على الهويات بمتابعة فنية من فريق تقني متخصص من سدايا، كما شهد موسم الحج منذ أكثر من 4 سنوات استخدامًا لمنتج “بنان” الذي قدمته سدايا في الحج ضمن 4 خدمات أساسية شملت التحقق من سجلات السفر والحج وصلاحية التصاريح، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل خروج الحجاج، والتحقق من هويات فاقدي الوعي والمتوفين.

وشملت خدمات سدايا توفير أكثر من 15 جهاز تبرع ذاتي لحملة إحسان قدم لها الدعم الفني في الأماكن المقدسة ومخيمات الحجاج، وأكثر من 80 ألف تصريح للمركبات والأفراد العاملين في موسم الحج تمت إضافتها إلى تطبيق توكلنا خدمات الذي وفر أكثر من 1.8 مليون بطاقة حاج في المحفظة الرقمية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وخلال الحج أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عددًا من الخدمات الرقمية عبر تطبيق “توكلنا خدمات” الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم يُقدم لهم 241 خدمة إلكترونية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات، ويمكن استخدامه في 77 دولة في العالم، فقد تمكن الحجاج من استعراض خدمات التطبيق باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية.

وضمت هذه الخدمات: خدمات الرسائل واستقبال الاشعارات الخاصة بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولاً بأول والمدن الأخرى المفضلة للحاج، وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر، وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وخدمات : تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وجرى خلال تطبيق توكلنا خدمات أيضًا استعراض: بطاقة الحاج الذكية، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال المحفظة الرقمية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، بالإضافة إلى تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.