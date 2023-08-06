“سدايا”: “الذكاء الاصطناعي” يحسّن “كفاءة الطاقة”

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أكّدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أهمية ودور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين عمليات كفاءة الطاقة.

وأوضحت الهيئة أن الذكاء الاصطناعي يحسّن توليد الطاقة المتجددة، من خلال استخدام التحليلات الضخمة للبيانات وتعلم الآلة في تحسين توقعات توليد الطاقة وأداء الأنظمة، كما يعمل على تحسين توزيع الطاقة باستخدام هذه التقنيات لتحديد الطرق التي يمكن بها تحسين كفاءة التوزيع.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستخدم أيضاً في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت الصناعية وتوفير توصيات للحد من الاستهلاك، إلى جانب تحسين صيانة البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء وخطوط الطاقة عبر مراقبتها، وتوقع الأعطال المستقبلية ومواقعها وتوفير صيانة وقائية منخفضة التكلفة.