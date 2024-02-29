“سدايا” تتعاون مع شركة CertNexus لتطوير برامج بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”

المناطق_واس

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع شركة CertNexus مذكرة تفاهم ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية؛ بهدف تطوير وتقديم برامج لبناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومثل “سدايا” في التوقيع المشرف العام على بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، وعن الشركة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا, رانيا حليمة, وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم شهادات مهنية معتمدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود “سدايا” الرامية إلى بناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني لكل مايتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.