“سدايا” تجهّز البنية التقنية لمنافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية لتسهل إجراءات دخول المعتمرين

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تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على تسهيل إجراءات دخول المعتمرين إلى المملكة مع بدء إعلان استقبالهم عقب انتهاء موسم الحج وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة عبر جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة التي تتأهب الآن لدخول المعتمرين هذا العام من مختلف دول العالم.

وتوجد “سدايا” في منافذ: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وميناء جدة الإسلامي، وزودتها بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية ويعمل عليها عدد من الكفاءات الوطنية في “سدايا” المتخصّصة في مجالات الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة علاوة على تقديم الدعم التقني والفني على مدار 24 ساعة يوميًا، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة ومحطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي يسهم في زيادة سرعة نقل بيانات المعتمرين لاختصار إجراءات دخولهم.

كما عملت “سدايا” على تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة من “سدايا” علاوة على تجهيز حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع في منافذ المملكة ليسهل دخول المعتمرين على مدار العام.