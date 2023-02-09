“سدايا” تختتم مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي “ليب23” بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وإطلاق العديد من الخدمات

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اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مشاركتها اليوم، في المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” الذي انطلق 6 فبراير لمدة 4 أيام، بإطلاق عددٍ من الخدمات وتوقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات تقنية وعلمية محلية وعالمية في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأطلقت “سدايا” خلال المؤتمر البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية لتمكين ودعم أصحاب الحلول الابتكارية من تجربة واختبار نماذج الأعمال الرقمية في بيئة تجريبية آمنة.

كما أعلنت عن تأسيس وإطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي؛ بهدف اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

وأطلقت خدمة “ديم” للاجتماعات المرئية التي تمكن الخدمة للمستخدمين إجراء الاجتماعات التفاعلية بالصوت والصورة في بيئة آمنة، وخدمة “ديم” لمشاركة الملفات، حيث تتيح للمستخدمين رفع ومزامنة الملفات إلى سحابة التخزين ومن ثم الوصول إليها، إضافة إلى إطلاق باقة روّاد بنسختها المحدثة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة لإيجاد فضاء إلكتروني آمن من خلال تسهيل عمليات التحقق والتعريف من بيانات العملاء.

وخلال أعمال المؤتمر أعلنت “سدايا” عن إطلاق بوابة الشركاء عبر منصة “توكلنا”؛ بهدف تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تغطية احتياج الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خلال توفير الخصائص والإمكانيات التي تسهم في تسريع عملية إطلاق الخدمات وتمكين الشركاء من تحقيق مستهدفاتهم للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال فترات وجيزة.

ونظمت فعاليات “ديب فيست” تحت شعار “الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال” لعرض مساعي الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، مع التركيز على استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب إبراز دور المرأة في المجال التكنولوجي، واستقطبت الفعالية منذ انطلاقتها زوّار مؤتمر “ليب23” من مختلف الأعمار والجنسيات الذين شاهدوا مشاركات متنوعة قدمها نخبة من أبرز صنّاع التغيير وعلماء البيانات والمبتكرين ورواد الأعمال والأكاديميين وغيرهم.

وتضمنت مشاركة “سدايا” إقامة جناح يستعرض مجموعة من خدماتها منها منظومة توكلنا، سحابة ديم، وجهود بنك البيانات الوطني، وتطبيق نفاذ، وعرض الخدمات والبرامج التابعة للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

ووقعت “سدايا” في مؤتمر “ليب23” عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع كل من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وشركة سيسكو، وشركة راك سبيس تكنولوجي، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وشركة ديل، وشركة نت آب، وشركة إنفيديا، وشركة موبايلي باي، ومركز الذكاء الاصطناعي للتدريب، وشركة STC ، والجامعة العربية المفتوحة، وشركة وادي طيبة، وشركة جودة.