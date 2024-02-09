“سدايا” تختتم معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي

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اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي والذي أعلنت عنه عبر أكاديميتها بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الطموحة في هذا المجال، وفي إطار جهودها لرفع وعي وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن.

وقد استمر المعسكر شهراً واحداً وأقيم بمدينة الرياض اكتسب خلاله المتدربون والمتدربات المعرفة والخبرة العملية حول المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، والمهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق(CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلاً عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها.

ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية وبالتعاون مع شركات رائدة في المجال.