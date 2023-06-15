“سدايا” تدرّب أكثر من 150 قياديًّا تقنيًّا في الحوسبة السحابية

المناطق_واس

اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في أكاديميتها بالتعاون مع جوجل كلاود اليوم، برنامج الحوسبة السحابية الذي أطلقته مؤخرًا واستمر لمدة عشرة أيام بمدينة الرياض.

وهدف البرنامج إلى تطوير أكثر من 150 من قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثلون أكثر من 56 جهة حكومية، لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكن الجهات التي يعملون فيها من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام الحوسبة السحابية.

وركز البرنامج في منهجيته التدريبية على أربع مهارات رئيسة هي: التحول الرقمي باستخدام الحوسبة السحابية، والابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطور في البنية التحتية والتطبيقات، وأمن الحوسبة السحابية وتشغيلها.

يذكر أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام سدايا بالتوعية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.