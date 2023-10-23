“سدايا” تدعم “المنشآت” بـ”باقة الرواد”

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دعمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والمجالات بمميزات عديدة ضمن مبادرة “باقة روّاد”.

وتقدم الباقة خدمات إضافية مخصصة لرواد الأعمال والمنشآت بينها رفع عدد سنوات الاستفادة من خصومات الباقة من سنتين إلى 5 سنوات من فترة انضمام المنشأة للباقة، وزيادة الحد الأعلى للعمليات من 300 ألف إلى 500 ألف عملية سنوياً، بالإضافة إلى خدمات التحقق مثل البصمة والوثائق الرقمية وملكية الجوال والعنوان الوطني بالتعاون مع البريد السعودي.

وتهدف سدايا من خلال هذه الخطوة إلى تقديم المزيد من الدعم لروّاد الأعمال وتحفيزهم من خلال إيجاد بيئة إلكترونية آمنة عبر تسهيل عمليات التحقق من بيانات العملاء عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية بتكاليف منخفضة تمكن استمرارية الأعمال ونمو الشركات.