“سدايا” تستعرض منتجاتها الرقمية في معرض مستقبل الإعلام بالمنتدى السعودي للإعلام

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تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) , في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بوصفها ممكنًا رقميًا عبر جناح يقام في المعرض السعودي للإعلام (فومكس) , يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي , كونها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

ويتضمن جناح “سدايا” , عرضًا لـ(مشروع صوتك) الذي عملت عليه , وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحول الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية، وتقنية (خدمة واكب) في تطبيق توكلنا خدمات الذي يتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة، و (تطبيق نفاذ) الذي يمكن من التحقق من هوية الفرد من أي مكان وفي أي وقت ويخدم مختلف الأفراد والقطاعات في المملكة.

كما يقدم جناح “سدايا” عرض (مشروع تحسين جودة الصور والأفلام التاريخية) وهو نظام مطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين جودة وتلوين الصور والأفلام التاريخية آلياً بإزالة العيوب التي طرأت على المواد القديمة من عوامل الزمن واستخدام تقنيات التصوير القديمة، فضلاً عن عرض أبرز أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي، وإصدرات (سدايا) المعرفية.

وتأتي مشاركة “سدايا” في المنتدى بهدف إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإنجازات التي حققتها سدايا في هذا المجال ورفع مستوى الوعي بأهميتها في هذا المنتدى الذي شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا من مختلف الجنسيات في أول يوم من افتتاحه.