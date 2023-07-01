“سدايا” تستكمل البنى التقنية لمنافذ المملكة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج لبلدانهم

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أكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” جميع مهامها المناطة بها في تجهيز البنية التقنية للمنافذ الجوية والبحرية والبري في المملكة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج.

وعملت سدايا على تأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية في المنافذ لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، علاوة على دعمها بالموارد البشرية والأجهزة التقنية اللازمة لتطوير العمل بها، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الحديث الذي أسهم في زيادة سرعة نقل البيانات وتقليل نسبة التوقفات.

كما عملت على تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة في سدايا.