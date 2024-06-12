“سدايا” تسخّر التقنيات لدعم سفر الحجاج من كوت ديفوار ضمن مبادرة طريق مكة

المناطق_متابعات

قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ، مختلف التقنيات المتقدمة بصالة مبادرة طريق مكة في مطار أبيدجان بكوت ديفوار ؛ وذلك لإتمام تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وتشارك “سدايا” بمهندسين للعمل في صالة المبادرة في بكوت ديفوار، لربطها بأنظمة “سدايا”، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.