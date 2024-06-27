“سدايا” تفتح باب التسجيل في برنامج “NVIDIA” لتدريب المدربين المعتمدين في الذكاء الاصطناعي التوليدي

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في أكاديميتها عن فتح باب التسجيل في برنامج “NVIDIA” الذي تقدمه أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة بين سدايا وNVIDIA لتدريب المدربين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأهيلهم ليصبحوا مُدربين معتمدين من NVIDIA في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويمكن الانضمام إلى هذا البرنامج من خلال الرابط التالي Https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/nvidia، فيما يُشترط للتسجيل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في علوم الحاسب أو ما يعادلها، ويفضل أن يكون له إسهامات بحثية في الذكاء الاصطناعي، وخبرة في تدريس مقررات أو دورات في هذه المجالات، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 4 يوليو 2024.

ويتناول البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات منها: أساسيات تعلُّم الآلة والشبكات العصبية، وهندسة الأوامر، وتحليل البيانات وتصويرها، ومعالجة مسبقة للبيانات وهندسة الخصائص، ومعالجة مسبقة للبيانات ذات الصيغ المتعددة، وتصميم التجارب، وتطوير البرمجيات، ومكتبات بايثون للنماذج اللغوية الكبيرة، وتكامل النماذج اللغوية الكبيرة ونشرها، وتحسين الأداء للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الموثوق.

ويُمكن البرنامج المشاركين من إتقان المحتوى التدريبي المقدم من NVIDIA في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنهجيات التدريب الفعالة إلى جانب تزويدهم بالخبرة العملية في استخدام منصة NVIDIA وأدواتها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وينتهي بحصول المتدرب على شهادتي (NVIDIA-Certified Associate: Multimodal Generative AI certification) و(NVIDIA-Certified Associate: Generative AI and LLMs certification) كما سيتمكن المتدرب من الحصول على شارة المدرب المعتمد من NVIDIA التي تشير إلى إكمال برنامج تدريب المدرب والتأهيل لتقديم دورات NVIDIA في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود “سدايا” الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة، وتزويد الخبراء بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية وبالتعاون مع شركات رائدة في المجال وذلك بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.