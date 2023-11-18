“سدايا” تكرم 80 متدربًا ومتدربة من معسكرات حوكمة البيانات وإدارة البيانات

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كرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في أكاديميتها خريجي المعسكرات التي أطلقتها في مجالي حوكمة البيانات، وإدارة البيانات، لبناء قدرات أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والقانونية، والإدارية، وذلك بمقر أكاديمية طويق بالرياض.

وتلقى المتدربون أكثر من 120 ساعة تدريبية في كل معسكر، تعرفوا من خلال معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، إضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، فيما تعرفوا عبر معسكر حوكمة البيانات المتدربين على مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار مبادرات “سدايا” لتحقيق المستهدفات الوطنية في بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالي إدارة وحوكمة البيانات، لسد الفجوة فيهما على المستوى الوطني، وضمن جهودها نحو بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.