“سدايا” تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم بمقر جامعة الملك سعود

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تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وهيئة تقويم التعليم والتدريب بعد غد، ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وذلك في مقر قاعة الدرعية بالجامعة، ضمن إطار سلسلة ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات السعودية؛ سعياً من سدايا لتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويناقش الملتقى محور الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التعليم والقطاع الأكاديمي، عبر إقامة جلسة حوارية يشارك فيها عدد من المختصين في المجال، إضافة إلى عرضين حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبله في المملكة، والذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم.

ويأتي إقامة الملتقى ضمن جهود سدايا في تعزيز التوعية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر الوطنية فيهما عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة، وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.