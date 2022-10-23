“سدايا” توقع مذكرة تفاهم مع “لينكدإن” لدراسة سوق عمل البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة

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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مذكرة تفاهم مع شركة (لينكدإن)؛ بهدف التعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بسوق العمل السعودي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إثراء المعرفة وإطلاق المبادرات التوعوية حول بناء الهوية المهنية الرقمية وربطها بالفرص الوظيفية الملائمة.

وقع المذكرة من جانب (سدايا) المدير العام للإدارة العامة للدراسات المهندس ماجد بن علي الشهري، ومن جانب الشركة رئيس (لينكدإن) للقطاعين العام والأكاديمي في الشرق الأوسط الأستاذ رجائي الخادم، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة (سدايا) وإيمانها التام بأهمية التعاون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات، والعمل على تطويره وتنميته وتسخيره، ضمن عملها في بناء وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز مهاراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وسعيها الدؤوب إلى الارتقاء بالمملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وسينعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذوات العلاقة.

كما يتطلع الطرفان إلى العمل معاً لوضع إطار عام لدراسة سوق العمل السعودي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وفهم الاحتياجات الوطنية في القطاعات العامة والخاصة، وتقديم التوصيات لسد الفجوات في المهارات والقدرات المتخصصة، مما يسهم في ريادة المملكة العالمية في هذا المجال.