“سدايا” توقِّع مذكرة تعاون مع شركة إن إي سي اليابانية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

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وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والسمات الحيوية و”إنترنت الأشياء” مع شركة إن إي سي اليابانية،وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني،الذي نظَّمَته وزارة الاستثمار في جدة بحضور دولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يزور المملكة حاليًّا.

ومثَّل “سدايا” في توقيع مذكرة التعاون نائب مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، وعن شركة إن إي سي اليابانية نائب أول لرئيس الشركة،رئيس أعمال الحكومة الرقمية والمالية الرقمية ناووكي يوشيدا.

وتهدف المذكرة إلى بحث الفرص ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين،ودعم الابتكار والحلول المبتكرة لعدد من التطبيقات مثل : المدن الذكية والآمنة، والتطبيقات الصحية،والتطبيقات اللوجستية، وغيرها.

وستسهم هذه المذكرة في تعزيز الجهود التي تعمل عليها “سدايا” من أجل القيام بتجربة الحلول التقنية بكفاءة وجودة عالية؛للإسهام في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي،وتحقيق رؤية السعودية 2030 للارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات وتمكين المبادرات الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستفادة المثلى منها.