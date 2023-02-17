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“سدايا” تُعلن عن وطائف شاغرة (قدم الآن)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 3:14 مساءً

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتـــوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية المتاحة

يتوفر على النحو التالي: “مهندس ذكاء إصطناعي، مدرب مبتدئ، عالم بيانات أول، عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي الرئيسي، مهندس موثوقية الموقع الرئيسي، مهندس ذكاء اصطناعي رئيسي”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 16 فبــــراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 3:14 مساءً
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