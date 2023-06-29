“سدايا” تُنشئ مركز عمليات مكة الذكية Smart Moc لدعم المنصات الرقمية الذكية في الحج

المناطق_واس

أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مركز عمليات مكة الذكية Smart Moc في مقرها بمكة المكرمة لمتابعة سير عمل المنصات الرقمية الذكية التي جهزتها بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام كقسم خاص لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى وزودت بأحدث الأنظمة والمنصات الذكية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمرتبطة بشاشات عرض وأجهزة لتُمكّن الجهات المعنية من توظيفها والاستفادة من مخرجاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة سير موسم الحج.

ويشرف على عمل مركز عمليات Smart Moc ، فريق سعودي تقني مؤهل من سدايا يتابع على مدار الساعة العمليات التشغيلية والتنظيمية للمنصات ويُقدم تحليلات دقيقة عن سير العمل فيها وذلك في إطار اهتمام سدايا في توظيف أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق مفهوم حج ذكي بالشراكة مع وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن لينعم الحجاج برحلة حج آمنة وميسرة منذ لحظة دخولهم إلى المملكة حتى مغادرتها بسلام.

وسعت سدايا خلال موسم هذا الحج إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتعزيزها في مهام الجانب الأمني وذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة من مهام أمنية لخدمة ضيوف الرحمن، وقامت بجهود تقنية فنية عالية استمرت على مدى أشهر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لبناء منظومة رقمية ذكية اشتملت على بنى تحتية ومنصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة مثل منصتي : سواهر، وبصير؛ واللتين تهدفان إلى دعم الجهات الأمنية المختصة بتحليلات متقدمة حول موسم الحج، تسهم في تأمين وإدارة حشود الحجاج وتسهيل تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بأمان وسلاسة.

كما سخّرت سدايا كافة الإمكانات التقنية لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بضيوف الرحمن في إطار ما تحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.

وحققت سدايا في حج هذا العام التكامل مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة بالحج للعمل وفقًا لتوجيه القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى ما يمكن للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.