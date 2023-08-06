“سدايا” وجامعة المجمعة توقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من الحلول الرقمية الذكية والآمنة

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وقعت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجامعة المجمعة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من المنتجات الرقمية الذكية والآمنة، حيث وقع مذكرة التفاهم نائب مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، ورئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل.

وتتضمن المذكرة توفير سدايا للجامعة خدمات السحابة الحكومية (ديم)، لتعزيز البنية التحتية، وتمكين التحول الرقمي، حيث سيتعاون الطرفان في مجال التدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي في هذا المجال والتقنيات الممكنة له، علاوة على تحقيق التكامل الحكومي والالتزام بمعايير الأمن السيبراني لتحقيق بيئة رقمية آمنة.

وتسعى “سدايا” إلى تعزيز التعاون مع الجامعات في المملكة من خلال توفير بيئة رقمية ذكية وآمنة، وإطلاق العديد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير الكوادر البشرية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على بناء اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة فيهما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.