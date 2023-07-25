“سرب” يطرح “دبلوم” منتهيًا بالتوظيف بـ “قطار الرياض”

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف، والذي يأتي ضمن البرامج التدريبية لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة “كامكو” المشغلة للمسارين الأول والثاني من قطار الرياض.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يتراوح عمره بين 20 و26 عاماً، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على الدبلوم الفني (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات أو ما يعادله)، وأن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية(IELTS level 4) أو ما يعادلها، وكذلك اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وأن يكون لائقاً طبياً، ولم يسبق له الدعم من صندوق.

وتشمل المزايا الحصول على مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف ريال خلال فترة التدريب، ويبدأ الراتب الشهري بعد البرنامج من 7 آلاف ريال، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، والتوظيف في شركة مترو العاصمة (كامكو).