“سرب” يفتح باب التسجيل في برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة الخطوط الحديدية في برنامج تشغيل القطارات والمحطات، لمدة 3 أشهر والعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”.

واشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مستواه في اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4 IELTS أو ما يعادلها، كما اشترط حصول المتقدم على دبلوم “الكلية المتوسطة” أو ما يعادلها، وأن يكون عمره بين 20 و26 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، بجانب اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأوضح المعهد مزايا البرنامج، ومنها التوظيف بعد اجتياز البرنامج التدريبي في مهنة مشغل الخط الرئيسي أو مرشد القطارات الرئيسية أو مشغل المحطة والساحة، ومكافأة شهرية خلال مدة التدريب قدرها 3 آلاف ريال.

وأضاف أن المزايا شملت أيضا التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي بعد اجتياز البرنامج، مشيراً إلى أن فترة التسجيل في البرنامج ستنتهي في 25 أبريل الحالي.