سرعته مستغربة.. “الزعاق”: “تيج” تحوّل من عاصفة مدارية لإعصار من الدرجة الثالثة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن اختيار الهنود اسم “تيج” لإعصار بحر العرب، وهي كلمة تعني باللغة الهندية “السرعة” لم يأت من فراغ، خاصة أنه تحوّل خلال 24 ساعة فقط من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة وسرعته مستغربة.