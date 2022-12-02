سرقة 580 ألف دولار من رئيس دولة إفريقية!

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كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا التفاصيل الكاملة لكيفية سرقة العملات الأجنبية التي جناها من بيع جواميس من مزرعته الخاصة للحيوانات البرية في 2020، مشيرا إلى أنه اتبع الإجراءات الملائمة في الإبلاغ عن الجريمة ونفى انتهاك أية قوانين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.

وأوضخ رامافوزا في مذكرة من 138 صفحة للجنة برلمانية أن الحيوانات تم بيعها مقابل 580 ألف دولار نقدا للسوداني مصطفى محمد إبراهيم حازم في نهاية 2019.

وأضاف الرئيس أن مدير المزرعة وضع الأموال في خزانة، ونقلها لاحقا إلى أريكة في غرفة نوم احتياطية «داخل مقر إقامتي الخاص، نظرا لاعتقاده أنه مكان آمن، حيث ظن أنه لا يمكن لأحد أن يقتحم منزل الرئيس».

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر أنه التقى مسؤولو الحزب مع رئيس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ورئيس البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة الصادر الأربعاء، وكانت هناك مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات متعاطفين مع رامافوزا وعقدوا اجتماعا خاصا بهم.

وستناقش اللجنة التنفيذية الوطنية التابعة للمؤتمر الوطني الإفريقي النتائج التي توصلت إليها لجنة استشارية بشأن احتمال وجود قضية لعزل رامافوزا، حيث وجدت اللجنة أن الرئيس ربما يكون قد انتهك أقساما من الدستور بعد اتهامه بسرقة الأموال التي كانت مخبأة في أريكة في مزرعة ألعاب يملكها.