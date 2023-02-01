“سرك” توقع مذكرة تفاهم لدراسة وإعادة تدوير 400 ألف طن سنوياً من المخلفات الحيوانية

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وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي.

ومثل الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس زياد بن محمد الشيحه، فيما مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان التويجري.

وتهدف مذكرة التفاهم لدراسة وإعادة تدوير ما يقارب 400 ألف طن سنوياً من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج السماد العضوي عالي الكفاءة، عبر تطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري للإسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء نحو الوصول للحياد الصفري، وذلك تعزيزاً للاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة شركة “سرك” الإستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية والعالمية تفعيلاً لمفهوم #الاقتصاد_الدائري وقال “الشيحه” من خلال هذه المشاركة عن وجود فرص واعدة في هذا القطاع الذي يُعد من القطاعات المهمة لاستثمارات منظومة الاقتصاد الدائري في المملكة، وأن “سرك” ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، واستخدام أفضل الممارسات في إعادة تدوير المخلفات الحيوانية والزراعية وكذلك جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات المناطة بها.