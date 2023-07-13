سر كوكب جديد ينبعث منه الضوء.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول اكتشاف كوكب جديد ينبعث منه الضوء.

وذكرت أن العلماء اكتشفوا كوكبا غريبا خارج المجموعة الشمسية قبل نحو 3 سنوات.

وبينت أن هذا الكوكب شديد الحرارة وأكبر قليلا من نبتون، ويدور حول نجم شبيه بالشمس كل 19 ساعة.

وأفادت بأن علماء الفلك توصلوا إلى أن غيوما من بخار المعادن، تسببت في جعل الكوكب أكثر انعكاسا للضوء.

وأضافت أن الكوكب حصل على لقب “أكبر مرآة في الكون”، حيث يقع على بعد نحو 264 سنة ضوئية من الأرض.