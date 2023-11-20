سعد اللذيذ يكشف تفاصيل تدخل كريم بنزيما في إقالة نونو سانتو وموقف جوتا في الاتحاد

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تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن أزمة البرتغالي جوتا في نادي الاتحاد، وكافة التفاصيل المتعلقة بتدخل الفرنسي كريم بنزيما في إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب “العميد”.

اللذيذ حل ضيفًا على برنامج “كورة” عبر قناة “روتانا خليجية”، للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالدوري السعودي، وعلى رأسها عملية هدر الأموال في ميزانيات الأندية، والتفاصيل الخاصة بصفقتي انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، ونيمار إلى الهلال.

العجمة يسأل سعد اللذيذ عن موقف "برنامج الاستقطاب" تجاه خروج "جوتا" من قائمة الاتحاد #كورة_روتانا pic.twitter.com/0DPHYGdhk6 — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023

وبالإضافة إلى ذلك، تحدث اللذيذ عن تعاقد جوتا مع الاتحاد، والذي كان التعاقد معه من ضمن صفقات برنامج الاستقطاب الخاص برابطة الدوري السعودي، وأزمة اللاعب البرتغالي في “العميد” بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية.

وقال اللذيذ: “جوتا من ضمن صفقات البرنامج، وكان بطلب من نادي الاتحاد، ولم يكن هناك منافسة عليه ولم يطلبه سوى الاتحاد، ليتم التعاقد معه”.

وأضاف: “لا يمكن أن تنجح كل الصفقات مباشرة، وأنا أعتقد أن هذا اللاعب سوف ينجح”.

وتابع: “تحدثنا مع النادي بعد خروجه من القائمة، لأننا لا نريد أن تكون هناك تبعات مالية أو قانونية على الأندية، لكن في نفس الوقت هناك استقلالية فنية للأندية، لا يمكنك أن تذهب إلى مدرب لتقول إننا تعاقدنا مع لاعب ضمن برنامج الاستقطاب فيجب أن يلعب”.

وعن رد فعل جوتا قال اللذيذ: “اللاعب لم يتواصل مع برنامج الاستقطاب، وما يحدث مع جوتا هو شأن اتحادي خالص، ولا نود أن تفشل أي صفقة جلبها البرنامج”.