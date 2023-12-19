سعودي ينال براءات اختراع لمستحضرات صيدلانية من نبات الحنظل

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حقق صيدلي سعودي إنجازاً لافتاً في مجال الابتكارات الطبية، إذ ابتكر الصيدلي خالد العصيمي دراسات طبية لمستحضرات صيدلانية من نبات الحنظل تعالج أمراض: الصرع، والأرق، وجرثومة المعدة، فضلاً عن حالات الجفاف الحاد لدى الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي، والحروق، أو حتى الأعراض المصاحبة لأمراض معينة.

وكشف العصيمي في حديث خاص لـ”العربية.نت” أن تنفيذ تلك الأبحاث جاء بعد موازنة ارتفاع سكر الدم، وارتفاع انزيمات الكبد المصاحب لتليف الكبد، وأشار إلى أن المستحضرات تتميز بطريقة الاستخدام مقارنة بمثيلاتها، فضلاً عن عدم توافر أدويه مشابهة لها على صعيد التركيب أو الاستخدام، لافتاً إلى أن تلك الابتكارات في المرحلة الثالثة من الدراسات العلمية والسريرية.

ولفت إلى أن هذه الاختراعات جميعها جرى الانتهاء من دراستها علمياً في المرحلة الأولى والثانية، وأثبتت فعالية استخدامها وما تزال في طور الانتهاء من المراحل المتبقية، وأضاف: بلا شك أن أي أبحاث طبية ذات أثر إيجابي في إثراء المعرفة العلمية في معالجة الأمراض وتعددية الاختيارات المتاحة للطبيب وفتح آفاق كبيرة لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ فيما تضيف الابتكارات المعرفة وتسهم في خيارات علاج الأمراض.

وتابع: جرى توثيق الأبحاث كشهادات ابتكار في جهتين وهما: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي ضمن الاتحاد العالمي للملكية الفكرية (WIPO)، إذ تمنح حفظ حقوق الملكية لدى جميع أعضاء المنظمة، وتوثيقها لدى مكتب حقوق الملكية الفكرية في لبنان.

ولا ينسى المبتكر السعودي، خالد العصيمي، فضل والدته في الكثير من المسائل الحياتية، والعلمية، ويقول: وعلى الصعيد الشخصي؛ نعمة مَنّ الله عليّ بها وجود والدتي، إذ وجهتني في مرحلة البكالوريوس، وفيما يتناول تطلعاته المستقبلية ذكر أنه لديه الرغبة في الاستمرار في الأبحاث الطبية والدراسات المهنية التي تعزز توطين صناعة الدواء في البلاد.