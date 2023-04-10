” سعود الطبية”: أكثر من 388 ألف وصفة علاجية في الربع الأول لعام 2023م

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أفصحت مدينة الملك سعود الطبية، عن صرف أكثر من 388 ألف وصفة علاجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م.

وأشارت المدينة إلى أن الربع الأول شهد حصول المدينة على جائزة سلامة المرضى في دورتها الخامسة تحت مسار السلامة الدوائية بعنوان “تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية” تحت شعار “دواء بلا ضرر”، حيث تم اختياره من بين أكثر من 2000 مشروع مقدم من منشآت ومستشفيات أخرى.

وأوضحت بأن عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 690 مريضًا، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال التواصل المباشر مع الصيدلية عبر الرقم: +966118371777 ، تحويلة: 75878 .