“سعود الطبية” تقدم نصائح لتجنب النواقل المُسببة للأمراض خلال الأمطار

المناطق_الرياض

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بعدة إرشادات لتجنب التعرض للنواقل المُسببة للأمراض والتي تنتشر بسبب تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها معظم المناطق خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المدينة، أن النواقل التي تتضمن البعوض والقراد والبق والذباب عبارة عن كائنات حية تنقل العوامل الممرضة والطفيليات من شخص أو حيوان مُصاب إلى آخر، ويكثر انتشارها في الفترات الممطرة.

وبيّنت أنه يجب لتجنب النواقل ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة وتغطية الساقين بالأماكن التي تنتشر بها الحشرات واستخدام الكريمات الطاردة لها، ووضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات.

ولفتت إلى أن شرب المشروبات الدافئة في الشتاء لا يغني عن شرب الماء المهم لقيام الجسم بوظائفه الحيوية من الهضم وتحسين رطوبة الجلد وغيره.