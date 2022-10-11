“سعود الطبية” تُبرز أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي

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أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، أفضل 9 طرق للتخلص من الضغط النفسي وإعادة التوازن للنظام العصبي.

وأوضحت المدينة، أن تلك الطرق تشمل ضبط النفس والبحث عن الدعم الاجتماعي وتحمل المسؤولية، وكذلك حل المشكلات والاستمتاع بأوقات الفراغ وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية.

ولفتت إلى أن الطرق تضمنت أيضاً إعادة البناء المعرفي وتجنب الموقف والتحول عنه وتنظيم الوقت وممارسة الرياضة، وأخذ قسط وافر من النوم والراحة.

وكان مجلس شؤون الأسرة قد نوه إلى أن 13 % من السعوديين يسعون لتلقي العلاج النفسي، مبيناً أن هناك 5 حالات نفسية شائعة قد يصاب بها المرء، منها الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.

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