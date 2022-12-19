“سعود الطبية”: لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي من الإصابة بنسبة 90%

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قالت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم (الإثنين)، إن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة 70 – 90 %، مشيرة إلى أن أخذ التطعيم سنويا هو الطريقة المثلى للوقاية منها.

وحثت المدينة على ضرورة تناول اللقاح كل عام، لأن فيروسات الإنفلونزا الموسمية تتطور بسرعة كبيرة، وقد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، موضحة أنه يتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام.

وأبانت “سعود الطبية”، أنه عندما تتلقى اللقاح، ينتج جهازك المناعي أجساما مضادة لحمايتك من الفيروسات التي فيه، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

ولفتت إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا هم: العاملون في القطاع الصحي، الأطفال، الحوامل، المصابون بأمراض مزمنة، والمصابون بنقص المناعة.