“سعود الطبية”: 4 مسببات لسرطان الرئة بخلاف التدخين

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من العادات والممارسات والعوامل التي تتسبب في الإصابة بسرطان الرئة، وذلك بخلاف عادة التدخين المدمرة للرئتين.

ولفتت المدينة، إلى أنه من أبرز مسببات سرطان الرئة هو التعرّض للمعادن السامة مثل الأرسينيك والكروميوم والنيكل، مشيرةً إلى أن الجلوس بجانب المدخن أو ما يسمى بالتدخين السلبي يعد أحد مسببات المرض.

وأضافت أن الإصابة بسرطان الرئة قد تحدث نتيجة إصابة أحد الوالدين أو الأخوة (التاريخ العائلي للمرض)، محذرةً من التعرض لغاز الرادون المشع الذي يتواجد في الأتربة والصخور أو داخل المباني والمنازل.