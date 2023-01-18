“سعود الطبية”: 7 مصادر لكلوريد الصوديوم في الأطعمة وهذه أهميته للجسم

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حدّدت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من المصادر الطبيعية لكلوريد الصوديوم (الملح)، محذرةً من زيادته التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر التعرض إلى السكتات الدماغية والقلبية.

وأوضحت المدينة أن الملح يوجد بشكل طبيعي بكميات قليلة في جميع الأطعمة الطبيعية، ويضاف إلى الأطعمة المصنعة مثل: الوجبات الجاهزة ومنتجات اللحوم وبعض حبوب الإفطار ومنتجات الألبان والمعلبات والمخللات والخبز بأنواعه.

ولفتت إلى أن أهمية كلوريد الصوديوم أو الملح تكمن في قدرته على الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، كما يساعد على هضم الطعام، مشيرةً إلى أنه يجب ألا يتم تناول أكثر من 5 غرام من الملح (2 غرام من الصوديوم) يومياً.