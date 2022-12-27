“سعود الطبية”: 9 نصائح لحماية أطفالك من الأمراض خلال الشتاء

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح من أجل حماية الأطفال من الأمراض خلال فصل الشتاء، أهمها اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي بين الأطفال.

ونصحت المدينة بغسل الأطفال يديهم باستخدام الصابون والماء لمدة 20 دقيقة، والحرص على شرب الماء باستمرار، ومنحهم القسط الكافي من الراحة والنوم، وضرورة إكمالهم التطعيمات اللازمة.

وأكدت ضرورة الاهتمام بغذاء الأطفال للمساهمة في رفع المناعة والمساعدة في مقاومة الفيروسات، والبعد عن الأطعمة المعلبة التي تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية.

وأشارت إلى ضرورة تجنب تبادل الأغراض الشخصية مع الأطفال الآخرين كالألعاب والمناشف، وإبقاء إحدى نوافذ المنزل مفتوحة لتقليل تركيز الفيروسات والجراثيم في الهواء مع ارتداء الطفل طبقة إضافية من الملابس.