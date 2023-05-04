سعود بن خالد بن فيصل يدشن البرنامج التدريبي لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع غير الربحي بالمدينة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة المشروع التدريبي لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع غير الربحي بالمنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات مركز دعم القطاع غير الربحي بالإمارة بالتعاون مع شركة الريادة الاجتماعية.

واطّلع سموه على تفاصيل المشروع الذي يستهدف تقديم أكثر من 40 حقيبة تدريبية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر أكثر من 200 ساعة تدريبية لأكثر من 800 مستفيد، وذلك ضمن مساعي المركز للمساهمة في تنمية القطاع غير الربحي وتحقيق الأثر المستدام على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بما ينسجم مع خطط الدولة في تعزيز مساهمة القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الوطني الإجمالي بحلول عام 2030، مؤكداً سموه أهمية قياس الأثر الناتج عن تنفيذ البرنامج بما يسهم في رفع مستوى أداء الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع.

ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ الدورات للعاملين في القطاع على مستوى المنطقة أكثر من 40 مدربًا متخصصًا تحت إشراف 10 مؤسسات حكومية أكاديمية وتدريبية، فيما تتمحور أهداف المشروع حول 4 مجالات رئيسة تشمل القيادة والإدارة التنفيذية، وخدمات التقنية والإعلام، بالإضافة إلى الموارد البشرية، ومنظومة إدارة خدمات المستفيدين.

يُذكر أن مركز دعم القطاع غير الربحي بإمارة منطقة المدينة المنورة، اعتمد تنفيذ المشروع التدريبي للمستهدفين على مستوى العاملين في القطاع على مدار العام الجاري 2023م، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغرفة المدينة المنورة، والجامعة العربية المفتوحة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد مايل بمدينة المعرفة الاقتصادية ومركز بناء الطاقات التدريبي.