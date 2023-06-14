سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مطار الطائف الدولي؛ للوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة لراحة قاصدي بيت الله الحرام من حجاج عام ١٤٤٤هـ القادمين عن طريق مطار الطائف الدولي .

واستمع سموه في بداية الجولة إلى شرح من قادة القطاعات الحكومية عن آلية عمل المطار والجهات الحكومية والخدمية والشركات العاملة، و خطة عمل المطار خلال في استقبال ضيوف الرحمن وتقديم جميع الدعم وتسخير كل الخدمات والإمكانيات المتاحة من أجلهم والمسافرين من سكان المحافظة وزوارها.

وأكد مدير عام مطار الطائف عبدالرحمن الهاشم تدشين عدة مبادرات تصب في خدمة الحاج والمسافر بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمطار بدايةً من الاستقبال والترحيب، ومن ثم تسهيل إنهاء إجراءات الوصول والدخول مع توفير منصة للاستشارات الطبية ومنصة للتوعية الدينية.

وفي نهاية الزيارة عبر سمو محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما شاهده من خدمات وتسهيلات وتناغم بين الجهات المعنية لتجسد عناية واهتمام المملكة بضيوف الرحمن، موجهًا بتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن في المطار والطرقات التي تقع تحت حدود المحافظة حتى وصولهم للمشاعر المقدسة وعودتهم إلى ديارهم .