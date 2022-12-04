سعيد الهلال: لهذا السبب سقطنا بسرعة في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي، سعيد الهلال، أسباب عدم صعود المنتخب الوطني للدور الـ16 من بطولة كأس العالم،موضحًا أن سبب الخروج المبكر من المونديال هو المباريات التي خاضها الأخضر في فترة الإعداد.

ونشر “سعيد الهلال” على حسابه الرسمي على موقع تويتر : ” لم يقنعني أي محلل فيما حدث للمنتخب السعودي بالمونديال”

وتابع : “في اعتقادي أن المباريات التي خاضها الأخضر في فترة الإعداد لم تكن قوية ما عدا مباراة كرواتيا التي جهزتنا بشكل جيد لمباراة الأرجنتين.. فالمنتخب لم تتعود أجساد لاعبيه على خوض مواجهات متتالية ذات طابع سريع وقوي..لذا سقطنا بسرعة!”.

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