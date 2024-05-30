سفارة المملكة بالقاهرة: بحث مكثف عن المواطن “هتان بن غازي شطا” بعد اختفائه

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم، بيانا بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة.

وجاء في البيان: بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة توضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن، باشرت السفارة إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينةً في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وتابعت السفارة: لا يزال البحث المكثف جاري عن المواطن من قِبَل الجهات الأمنية، بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

واختتمت: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود الحثيثة بالنجاح وأن يعود المواطن سالمًا إلى أهله وذويه.