سفارة المملكة في الفلبين: نتابع مع السلطات تفاصيل حادث مقتل المواطن ونعمل على نقل جثمانه

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كشفت سفارة المملكة لدى الفلبين، أنها تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.

وأكدت السفارة أنها تتابع ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

وأوضحت أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وكانت وكالة الأنباء الفلبينية أعلنت مقتل مواطن سعودي مقيم في الفلبين، وأصيبت زوجته في هجوم مسلح، نفذه شخصان يستقلان دراجة نارية الليلة الماضية بمدينة “شريف أغواك”.

ونقلت الوكالة عن رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادثة الرائد هارون ماكاباندينج، أن القتيل يبلغ 50 عاماً، وزوجته 45 عاماً.

وأضاف ماكاباندينغ أن القتيل الذي كان يقود شاحنته الصغيرة (NER 6511)، قُتل على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الهجوم الذي وقع في السادسة من مساء الليلة الماضية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات.

وأشار ماكاباندينج إلى أن الدافع وراء الهجوم وهويات مرتكبيه ما زالت مجهولة، إلا أن المسلحين شوهدا وهما ينفذان جريمتهما.

ووفق المصدر ذاته، كان الزوجان قد قاما للتو بزيارة مزرعة اشترياها مؤخرا في بلدة “بارانجاي لابو لابو” وكانا متوجهين إلى منزلهما الكائن في “داتو بيانج” عبر هذه المدينة عندما نصب لهم المسلحان كميناً.

من جانبه، أدان عمدة شريف أغواك، داتو أحمد، في بيان، الحادثة وأمر الشرطة بتحديد هوية الجانيين واعتقالهما ومحاكمتهما.