سفارة المملكة في القاهرة تحتفي بالطبيب حمدان الحازمي.. مالسبب

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احتفت سفارة المملكة في القاهرة، بالطبيب حمدان الحازمي أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، بعد أن أجرى عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي لمريض في مصر.

ونشرت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور للطبيب وعلقت بالقول :” د.حمدان الحازمي أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود يجري عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، كأول عملية تجرى في مصر، وذلك على هامش ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر (37) لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا”.

وأجرى أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور حمدان الحازمي، عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، كأول عملية تجرى في مصر، وذلك على هامش ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر (37) لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا بمصر.

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