سفارة المملكة في المالديف تنبه بإجراءات الدخول لغرض السياحة

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نبهت سفارة المملكة في المالديف المواطنين بإجراءات الدخول لأراضي المالديف لغرض السياحة.

وذكرت أن الإجراءات تتضمن تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني المخصص له خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف والمغادرة منها، بجانب إظهار حجز السكن لفترة الإقامة بها مع تذكرة السفر للعودة .

وشددت على ضرورة التأكد من الاحتفاظ بنسخه من بيانات جرعات التطعيم بواسطة التطبيقات المعتمدة لدى المملكة، وأن يقوم المواطن باقتناء منتج تأمين سفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية اللازمة.

ونوهت بإمكانية الاطلاع على المزيد من المعلومات والرجوع لأنظمة الدخول لجمهورية المالديف المنشورة في البوابة الإلكترونية لـوزارة السياحة بالمالديف.