سفارة المملكة في الولايات المتحدة تقيم احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

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أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الملحقية الثقافية، اليوم في واشنطن، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبدا الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، تلا ذلك عرضًا مرئياً بعنوان “سيرة إنجاز”.

عقب ذلك أقيمت العرضة النجدية، وعرضاً مرئيًا بعنوان “مسيرة وطن”.

وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، معرضًا يضم بين جنباته أقسام خصصت للمشاريع التنموية بالمملكة والتي منها (مشروع نيوم، ومشروع القديه، والرياض آرت، والعلا، والطاقة المتجددة، وحديقة الملك سلمان، ومشروع آمالا والبحر الأحمر، وقسم مخصص لمنجزات رؤية المملكة 2030).

حضر الحفل المعد بهذه المناسبة الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، ونائب رئيس البعثة سامر الخراشي، وعدد من مسؤولي سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.